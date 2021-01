“Bridgerton”: tutte le storiche location inglesi della serie Netflix (Di domenica 31 gennaio 2021) “Bridgerton”: le immagini della serie tv Netflix guarda le foto Con le sue storie passionali e seducenti sullo sfondo di un elegante stile georgiano, Bridgerton è diventato uno dei successi internazionali più acclamati di Netflix, e l’interesse per i luoghi in cui sono state realizzate le riprese non si è fatto attendere. Dimore storiche e amate dai reali che, dopo aver fatto da sfondo alla storia di Daphne Bridgerton (interpretata sullo schermo dall’attrice Phoebe Dynevor) e Simon ... Leggi su iodonna (Di domenica 31 gennaio 2021) “”: le immaginitvguarda le foto Con le sue storie passionali e seducenti sullo sfondo di un elegante stile georgiano,è diventato uno dei successi internazionali più acclamati di, e l’interesse per i luoghi in cui sono state realizzate le riprese non si è fatto attendere. Dimoree amate dai reali che, dopo aver fatto da sfondo alla storia di Daphne(interpretata sullo schermo dall’attrice Phoebe Dynevor) e Simon ...

Marzia85470658 : La sorella perduta di Simon Basset duca di Hastings. Daphne Bridgerton trema, è arrivata una nuova 'it' girl a cort… - bridgertonbot : RT @panshine__: E scommetto che tutte sbavano sul duca di Hastings. E io voce fuori campo: non me piace. Come non mi piace nemmeno Lord Br… - panshine__ : E scommetto che tutte sbavano sul duca di Hastings. E io voce fuori campo: non me piace. Come non mi piace nemmeno… - _stffran : RT @Ilariadic: Lo so che siete tutte pazze per il duca, ma io mi sono presa una cotta per Anthony Bridgerton! #Bridgerton #bridgertonnetfli… - StarlingKaori : RT @Mimi44569982: #regejeanpage ... non ci meritiamo tutte lui che girulla per casa scalzo con il cervo sulla felpa????? ?????? io dico di… -