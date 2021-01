Calciomercato Juventus, operazione Scamacca: la posizione dei bianconeri (Di venerdì 29 gennaio 2021) In questi ultimi giorni di Calciomercato, la Juventus starebbe provando ad accelerare le operazioni per riuscire a mettere le mani su una quarta punta. Parecchi nomi sono stati accostati alla Vecchia Signora per tutta la durata dell’attuale finestra di riparazione, ma quello per cui Fabio Paratici starebbe spingendo maggiormente, sarebbe quello di Gianluca Scamacca. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Paratici sfida le big d'Europa per un giovanissimo argentino I campioni d’Italia sarebbero al lavoro con il Sassuolo per riuscire a definire l’affare, ma stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, vi sarebbe ancora distanza per quanto concerne la formula dell’operazione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Milan su Douglas Costa: un solo ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) In questi ultimi giorni di, lastarebbe provando ad accelerare le operazioni per riuscire a mettere le mani su una quarta punta. Parecchi nomi sono stati accostati alla Vecchia Signora per tutta la durata dell’attuale finestra di riparazione, ma quello per cui Fabio Paratici starebbe spingendo maggiormente, sarebbe quello di Gianluca. LEGGI ANCHE:, Paratici sfida le big d'Europa per un giovanissimo argentino I campioni d’Italia sarebbero al lavoro con il Sassuolo per riuscire a definire l’affare, ma stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, vi sarebbe ancora distanza per quanto concerne la formula dell’. LEGGI ANCHE:, Milan su Douglas Costa: un solo ...

