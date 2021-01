«Sbagliato perseguitare i social media Serve una struttura sovranazionale che regoli» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dal caso Cambridge Analytica al blocco di Donald Trump da Facebook e Twitter, sono anni che parliamo deinetwork nel bene e nel male arrivando oggi a porre dubbi e perplessità. In questi giorni il Garante della Privacy ha posto un ultimatum a TikTok in merito all’uso della piattaforma da parte dei minori, nel frattempo Telegram non collabora con le forze dell’ordine nella lotta contro la violenza sulle donne e la pedofilia. Forse è giunto il momento di aprire un dibattito, serio e consapevole, per capire cosa vogliamo diventare da grandi al fine di garantire la libertà di espressione e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Per questo motivo ne parliamo con Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma, curatore del libro «La Rete che vorrei» scritto a più mani da addetti ai lavori, ...