Cristiano Ronaldo | guai in arrivo? Il bomber bianconero ‘fuorilegge’ | cosa è successo

(Di giovedì 28 gennaio 2021)è nei? I carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendo accertamenti su una presunta ‘trasferta fuorilegge’ fatta negli ultimi giorni dal. Eccosuccede. E’ polemica intorno al. Il Pallone d’Oro per ben cinque volte, potrebbe essersi ‘tradito’ da solo. Ha pubblicato sul suo canale Instagram delle immagini che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

repubblica : Cristiano Ronaldo e Georgina, gita a Courmayeur: violate le norme anti Covid - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - MediasetTgcom24 : Cristiano Ronaldo festeggia Georgina e se ne infischia delle regole anti-Covid #cr7 - infoitsport : Cristiano Ronaldo e la vacanza con Georgina a Courmayeur: accertamenti dei carabinieri - infoitsport : Cristiano Ronaldo va a Courmayeur con la fidanzata: accertamenti dei carabinieri su eventuali violazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Ma il portoghese, si sa, non molla mai. Il 2020 ha regalato comunque a Cristiano Ronaldo la possibilità di trionfare in Italia e distinguersi per il suo talento e la sua mentalità vincente. Fa ...Cristiano Ronaldo è nei guai? I carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendo accertamenti su una presunta 'trasferta fuorilegge' ...