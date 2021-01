Monti dauni sottozero nella notte | allerta neve per foggiano e Murgia Puglia | maltempo | protezione civile | previsioni meteo

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Volturara Appula, quasi per un omaggio al suo cittadino più illustre, ha fatto registrare – 4. Più o meno la stessa temperatura a Faeto mentre in territorio di Celle San Vito, ad Orto di Zolfo, si sono raggiunti i 6 gradi. Il resto dellacentrosettentrionale ha fatto registraretemperature intorno allo zero, qualcosa di menozonana, qualcosa in più fra coste e valle d’Itria.perfino alla prossima mezza, appunto tra. (immagini: fontedella) L'articolo...