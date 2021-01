In Unicredit arriva Orcel, banchiere d’affari regista di grandi fusioni. E dell’acquisto di Antonveneta che ha affossato Mps (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo chiamano il Cristiano Ronaldo dei banchieri. Andrea Orcel, romano, classe 1963, è il manager che traghetterà Unicredit verso il futuro. Noto come “deal maker”, l’uomo delle aggregazioni, ha un lungo passato nel mondo delle operazioni di fusione. Quello che ci vuole per rilanciare la banca come polo aggregante in Italia e non solo. Sarà il manager delle nozze con il Monte dei paschi di Siena? Sono in molti ad esserne convinti, ma non è escluso che il suo mandato possa anche riservare sorprese. Orcel, del resto, è uno che conosce bene Piazza Cordusio per aver tirato le fila della fusione fra Unicredito e Credito italiano, un’operazione da 21 miliardi di euro. A quell’epoca risale anche l’intesa con il fondatore di Luxottica, Leonardo del Vecchio, che è stato il suo maggiore sponsor per la massima poltrona di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo chiamano il Cristiano Ronaldo dei banchieri. Andrea, romano, classe 1963, è il manager che traghetteràverso il futuro. Noto come “deal maker”, l’uomo delle aggregazioni, ha un lungo passato nel mondo delle operazioni di fusione. Quello che ci vuole per rilanciare la banca come polo aggregante in Italia e non solo. Sarà il manager delle nozze con il Monte dei paschi di Siena? Sono in molti ad esserne convinti, ma non è escluso che il suo mandato possa anche riservare sorprese., del resto, è uno che conosce bene Piazza Cordusio per aver tirato le fila della fusione frao e Credito italiano, un’operazione da 21 miliardi di euro. A quell’epoca risale anche l’intesa con il fondatore di Luxottica, Leonardo del Vecchio, che è stato il suo maggiore sponsor per la massima poltrona di ...

