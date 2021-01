"Immunità di gregge in autunno Il governo conferma l'obiettivo" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "L'obiettivo che ci siamo prefissi come governo, settembre-ottobre, non cambia e siamo convinti di poterlo raggiungere". Lo afferma ad Affaritaliani.it la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa rispondendo alla domanda su quando verrà raggiunta l'Immunità di gregge in... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "L'che ci siamo prefissi come, settembre-ottobre, non cambia e siamo convinti di poterlo raggiungere". Lo afferma ad Affaritaliani.it la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa rispondendo alla domanda su quando verrà raggiunta l'diin... Segui su affaritaliani.it

Agenzia_Ansa : #Covid, Fondazione Hume: 'Per immunità di gregge dobbiamo aspettare a novembre 2027'. Lo studio basato sull'indice… - sole24ore : I ritardi fanno slittare il vaccino di massa. Immunità di gregge non prima del 2022 - diMartedi : #Capua su #vaccinoCovid: 'I vaccini proteggono contro la malattia, non contro l'infezione, serve immunità di gregge… - cjmimun : Zampa,obiettivo immunita' di gregge a settembre-ottobre - ascochita : RT @Miti_Vigliero: 'Che succede a Manaus (Brasile):le autorità sanitarie si erano illuse nei mesi scorsi di aver raggiunto l’immunità di gr… -

