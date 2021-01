Damiano Carrara: «La sincerità paga» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’agenda di Damiano Carrara è un incastro di impegni, riunioni e registrazioni così fitto da far girare la testa a un contabile. Ci sentiamo al telefono in una pausa dalle riprese di due delle produzioni che lo vedono protagonista, Fuori Menù e Cake Star, che torna con un nuovo ciclo di episodi a partire dal 29 gennaio in prima serata su Real Time: «Registro per la televisione otto mesi l’anno, ma il ritorno sul set dopo l’emergenza non è stato diverso dal solito» puntualizza Damiano, un uomo che ama andare dritto al cuore delle cose senza troppi giri di parole. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’agenda di Damiano Carrara è un incastro di impegni, riunioni e registrazioni così fitto da far girare la testa a un contabile. Ci sentiamo al telefono in una pausa dalle riprese di due delle produzioni che lo vedono protagonista, Fuori Menù e Cake Star, che torna con un nuovo ciclo di episodi a partire dal 29 gennaio in prima serata su Real Time: «Registro per la televisione otto mesi l’anno, ma il ritorno sul set dopo l’emergenza non è stato diverso dal solito» puntualizza Damiano, un uomo che ama andare dritto al cuore delle cose senza troppi giri di parole.

