Al voto? Suicidio politico e disastro per l' Italia Socci | un durissimo appello a Salvini e Meloni | c' è soltanto una via

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Premetto: stimo molto sia Matteoche Giorgia. Sono leader politici generosi e appassionati. Due giovani leader che vogliono bene all'e che hanno dimostrato di essere fra coloro che non cercano poltrone, ma desiderano far risorgere questo nostro Paese. Tuttavia mi chiedo se adesso hanno imboccato la strada giusta", esordisce Antonioin un commento sul suo sito personale pubblicato nel giorno delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo. Per la firma di Libero, infatti, "si ha il dovere dire la verità anche quando può dispiacere: io devo confessare che non capisco come stanno affrontando la crisi di governo. Parlo da semplice cittadino, dano, da padre di famiglia: sono molto preoccupato". Secondo, infatti, "in questo momento ...