Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 15 | 30

(Di martedì 26 gennaio 2021)DEL 26 GENNAIOORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA-FIUMICINO DOVE, SUL TRATTO INTERNO, IL TRAFFICO È FORTEMENTE RALLENTATO PER LAVORI IN CORSO TRA VIA ISACCO NEWTON E L’EUR NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTECAMINI NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON ...