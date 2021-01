Sony - La Vision-S non entrerà in produzione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pochi giorni fa, la Sony aveva diffuso dei video che mostravano la Vision-S impegnata nei primi test su strada vicino a Graz, in Austria. Tutto sembrava indicare una concreta intenzione, da parte del colosso dell'elettronica, di avviare la produzione in serie della berlina elettrica. Convinzione ulteriormente giustificata dalle parole di Horst Schaffer, manager della Continental (che è partner della Sony), il quale aveva dichiarato di "avere la sensazione che tutte le parti coinvolte vogliano portare questo veicolo su strada il prima possibile". Di fatto, però, la realtà è ben diversa. Guida autonoma al centro. Un portavoce dell'azienda giapponese ha infatti comunicato che "al momento, la produzione o la vendita in serie del veicolo non sono in programma. Prevediamo che la mobilità sarà un importante ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pochi giorni fa, laaveva diffuso dei video che mostravano la-S impegnata nei primi test su strada vicino a Graz, in Austria. Tutto sembrava indicare una concreta intenzione, da parte del colosso dell'elettronica, di avviare lain serie della berlina elettrica. Convinzione ulteriormente giustificata dalle parole di Horst Schaffer, manager della Continental (che è partner della), il quale aveva dichiarato di "avere la sensazione che tutte le parti coinvolte vogliano portare questo veicolo su strada il prima possibile". Di fatto, però, la realtà è ben diversa. Guida autonoma al centro. Un portavoce dell'azienda giapponese ha infatti comunicato che "al momento, lao la vendita in serie del veicolo non sono in programma. Prevediamo che la mobilità sarà un importante ...

Il gigante dell'elettronica non lancerà una propria vettura, ma sta usando la concept per testare la guida autonoma e sperimentare nuove forme di intrattenimento di bordo ...

Sony ribadisce che non ha alcuna intenzione di arrivare a produrre in serie la sua concept car elettrica Vision-S.

Il gigante dell'elettronica non lancerà una propria vettura, ma sta usando la concept per testare la guida autonoma e sperimentare nuove forme di intrattenimento di bordo ...Sony ribadisce che non ha alcuna intenzione di arrivare a produrre in serie la sua concept car elettrica Vision-S.