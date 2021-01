Cologno, l'avviso di garanzia al sindaco: strappo con FdI (Di lunedì 25 gennaio 2021) Laura Lana Cologno Monzese (Milano), 25 gennaio 2021 " Con l' avviso di garanzia con l'accusa di falso in atto pubblico, ricevuto dal sindaco Angelo Rocchi e dalla segretaria comunale Maria Fazio , si ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Laura LanaMonzese (Milano), 25 gennaio 2021 " Con l'dicon l'accusa di falso in atto pubblico, ricevuto dalAngelo Rocchi e dalla segretaria comunale Maria Fazio , si ...

Marotta14Mauro : RT @m_spagna: Non passa giorno senza che un amministratore leghista non finisca in qualche casino. #PrimaGliItaliani - jokervilma : RT @m_spagna: Non passa giorno senza che un amministratore leghista non finisca in qualche casino. #PrimaGliItaliani - Kurdefeso : RT @m_spagna: Non passa giorno senza che un amministratore leghista non finisca in qualche casino. #PrimaGliItaliani - CARONTEII : RT @m_spagna: Non passa giorno senza che un amministratore leghista non finisca in qualche casino. #PrimaGliItaliani - marino29b : RT @m_spagna: Non passa giorno senza che un amministratore leghista non finisca in qualche casino. #PrimaGliItaliani -

L'ex assessora Gianfranca Tesauro: "In quella vicenda sono un teste e ho già reso le mie dichiarazioni in Procura. L'ingresso in Giunta? Sono io a non volerlo più" ...

