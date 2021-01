Fiorentina, affondo di Pradè per Torreira: i dettagli (Di domenica 24 gennaio 2021) Lucas Torreira può tornare in Serie A per vestire la maglia della Fiorentina. I dettagli della possibile operazione con l’Arsenal Secondo quanto riferito da La Nazione, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè sta per tentare l’affondo decisivo per chiedere l’acquisto dall’Arsenal di Lucas Torreira La formula con cui la Fiorentina vuole convincere l’Arsenal è un prestito con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Lucaspuò tornare in Serie A per vestire la maglia della. Idella possibile operazione con l’Arsenal Secondo quanto riferito da La Nazione, il direttore sportivo dellaDanielesta per tentare l’decisivo per chiedere l’acquisto dall’Arsenal di LucasLa formula con cui lavuole convincere l’Arsenal è un prestito con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

PassioneFiorent : RT @LabaroViolaNews: Sky Sport, il centravanti #Kokorin vicino alla #Fiorentina per 4 milioni, affondo viola avvenuto nella notte https:/… - PassFiorentina : RT @LabaroViolaNews: Sky Sport, il centravanti #Kokorin vicino alla #Fiorentina per 4 milioni, affondo viola avvenuto nella notte https:/… - LabaroViolaNews : Sky Sport, il centravanti #Kokorin vicino alla #Fiorentina per 4 milioni, affondo viola avvenuto nella notte - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ????? Conti, contatti con il Parma. Ma la Fiorentina resta la prima scelta Lungo colloquio con D'Aversa che lo ha già alle… - la_rossonera : ????? Conti, contatti con il Parma. Ma la Fiorentina resta la prima scelta Lungo colloquio con D'Aversa che lo ha gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina affondo Testa al mercato: affondo per Torreira in vista, Pulgar nel mirino di due club di Serie A fiorentinanews.com Serie A: La Fiorentina torna a vincere, Crotone sconfitto 2-1

Al Franchi va in scena Fiorentina-Crotone per acquisire punti preziosi per la salvezza. Il primo tempo termina sul 2 a 0 per la viola grazie alle reti di Bonaventura e Vlahovic ...

Testa al mercato: affondo per Torreira in vista, Pulgar nel mirino di due club di Serie A

Sulle pagine de La Nazione viene sottolineato come, una volta archiviata la gara contro il Crotone, per i dirigenti gigliati sia tempo di buttarsi nell’ultima, e decisiva settimana di mercato. A centr ...

Al Franchi va in scena Fiorentina-Crotone per acquisire punti preziosi per la salvezza. Il primo tempo termina sul 2 a 0 per la viola grazie alle reti di Bonaventura e Vlahovic ...Sulle pagine de La Nazione viene sottolineato come, una volta archiviata la gara contro il Crotone, per i dirigenti gigliati sia tempo di buttarsi nell’ultima, e decisiva settimana di mercato. A centr ...