Il CTS ha approvato il protocollo per l’apertura degli impianti: Dolomiti Superski pronto a partire a metà febbraio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri, 21 gennaio 2021, il CTS ha approvato il protocollo di sicurezza per l’esercizio degli impianti di risalita. Un passo importante per poter pensare all’apertura della stagione sciistica fermata dall’emergenza Covid. Nell’attesa Dolomiti Superski si dichiara pronto a partire per il 15 febbraio prossimo, data attualmente prevista per un’eventuale messa in moto degli impianti. “Sulle Dolomiti, l’intera filiera turistica era pronta a partire, sia a dicembre, che dopo l’Epifania e tanto più il 18 gennaio. Purtroppo, l’evoluzione dei contagi ha reso chiaro che non c’erano le condizioni per avere il via libera da parte del Governo. Ne abbiamo preso atto ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri, 21 gennaio 2021, il CTS haildi sicurezza per l’eserciziodi risalita. Un passo importante per poter pensare aldella stagione sciistica fermata dall’emergenza Covid. Nell’attesasi dichiaraper il 15prossimo, data attualmente prevista per un’eventuale messa in moto. “Sulle, l’intera filiera turistica era pronta a, sia a dicembre, che dopo l’Epifania e tanto più il 18 gennaio. Purtroppo, l’evoluzione dei contagi ha reso chiaro che non c’erano le condizioni per avere il via libera da parte del Governo. Ne abbiamo preso atto ...

mamuam : RT @neveitalia: Il CTS ha approvato il protocollo per l'apertura degli impianti. Dolomiti Superski pronto a partire a metà febbraio #turism… - dovesciare : Il Cts ha approvato il protocollo per gli impianti di risalita - sciareneve : RT @neveitalia: Il CTS ha approvato il protocollo per l'apertura degli impianti. Dolomiti Superski pronto a partire a metà febbraio #turism… - neveitalia : Il CTS ha approvato il protocollo per l'apertura degli impianti. Dolomiti Superski pronto a partire a metà febbraio… - Annalis75327421 : RT @FIMI_IT: ?? FIMI chiede un protocollo sanitario approvato dal CTS per il Festival @SanremoRai ?? Tra qualche minuto il CEO @enzomazza… -