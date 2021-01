Game of Thrones raddoppia: Il Cavaliere dei Sette Regni sarà il secondo spin-off della saga (Di venerdì 22 gennaio 2021) HBO ha deciso di puntare ancora su Il Trono di Spade. Dopo House of The Dragon, attualmente in lavorazione, il network ha difatti in cantiere un secondo prequel tratto dal libro Tales of Dunk and Egg di George R.R. Martin... Leggi su dday (Di venerdì 22 gennaio 2021) HBO ha deciso di puntare ancora su Il Trono di Spade. Dopo House of The Dragon, attualmente in lavorazione, il network ha difatti in cantiere unprequel tratto dal libro Tales of Dunk and Egg di George R.R. Martin...

