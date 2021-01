Francesco Oppini stanco degli hater: “attento, sei perseguibile penalmente” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini, è ormai stanco dei continui attacchi sui social. Ha minacciato di passare a via legali. Il figlio si Alba Parietti, Francesco Oppini,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip,, è ormaidei continui attacchi sui social. Ha minacciato di passare a via legali. Il figlio si Alba Parietti,,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

