Assembrati e senza mascherine: l’ex moglie di Conte posta le foto del suo Capodanno “fuorilegge” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Agghindati, sorridenti, abbracciati e senza mascherine. Le foto postate su Facebook dall’ex moglie di Giuseppe Conte, Valentina Fico raccontano di un Capodanno all’insegna delle violazioni del Dpcm emanato dall’ex marito. Negli scatti, infatti, compaiono diversi adulti “Assembrati” in una casa, forse proprio quella della stessa Fico, che le ha postate direttamente e senza taggare nessuno. In una, in particolare, sono ritratte sei persone, dunque un numero nettamente superiore alle due non conviventi (più eventuali minori di 14 anni) consentite dai decreti dell’ex coniuge presidente del Consiglio. Le foto che “incriminano” l’ex ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Agghindati, sorridenti, abbracciati e. Lete su Facebook daldi Giuseppe, Valentina Fico raccontano di unall’insegna delle violazioni del Dpcm emanato dalmarito. Negli scatti, infatti, compaiono diversi adulti “” in una casa, forse proprio quella della stessa Fico, che le hate direttamente etaggare nessuno. In una, in particolare, sono ritratte sei persone, dunque un numero nettamente superiore alle due non conviventi (più eventuali minori di 14 anni) consentite dai decreti delconiuge presidente del Consiglio. Leche “incriminano”...

