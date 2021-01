“Ha ucciso e nascosto i genitori”. Chi è Benno Neumair, personal trainer di Bolzano e star di yotube (video) (Di martedì 19 gennaio 2021) “Sei molto dolce”, “Sei un mito, sai spiegare le cose in modo semplice e comprensibile a tutti”. “Simpatico e preparato, bravo”. Sono alcun dei commenti ai video su Youtube di Benno Neumair, 30enne bolzanino, indagato per avere ucciso i genitori. L’istruttore di fitness era piuttosto popolare sui Social. Nel canale Forte On line, postava tutorial sugli esercizi fisici. Lezioni molto apprezzate. Fino a poche ore fa. Benno Nuemair e i genitori spariti nel nulla Nei video si fatica, infatti, a immaginare il profilo di un assassino. Tutto ha avuto inizio due settimane fa. Alla storia aveva dato risalto anche la trasmissione della Rai, Chi l’ha visto?. Si partiva appunto da una scomparsa. Peter Neumair e Laura Perselli sono svaniti nel ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) “Sei molto dolce”, “Sei un mito, sai spiegare le cose in modo semplice e comprensibile a tutti”. “Simpatico e preparato, bravo”. Sono alcun dei commenti aisu Youtube di, 30enne bolzanino, indagato per avere. L’istruttore di fitness era piuttosto popolare sui Social. Nel canale Forte On line, postava tutorial sugli esercizi fisici. Lezioni molto apprezzate. Fino a poche ore fa.Nuemair e ispariti nel nulla Neisi fatica, infatti, a immaginare il profilo di un assassino. Tutto ha avuto inizio due settimane fa. Alla storia aveva dato risalto anche la trasmissione della Rai, Chi l’ha visto?. Si partiva appunto da una scomparsa. Petere Laura Perselli sono svaniti nel ...

