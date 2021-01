Governo: Renzi, 'Conte mi ha offerto incarico all'estero, io non interessato' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Quando sono venuto a trovarla, lei mi ha detto con gentilezza se ero interessato a incarichi internazionali. Io, con la stessa gentilezza, ho detto di no, perché in questo momento è in ballo il futuro del Paese non quello di qualcuno di noi". Lo ha detto Matteo Renzi in Senato, rivolgendosi al premier Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Quando sono venuto a trovarla, lei mi ha detto con gentilezza se eroa incarichi internazionali. Io, con la stessa gentilezza, ho detto di no, perché in questo momento è in ballo il futuro del Paese non quello di qualcuno di noi". Lo ha detto Matteoin Senato, rivolgendosi al premier

ManlioDS : 321 volte sì a un Presidente onesto e capace. 321 volte sì ad un governo che non racconta le balle su cui fondano… - AndreaOrlandosp : Renzi in queste ore confonde il coraggio con l’incoscienza. E scambia la serietà con la paura. La somma di questi e… - davidallegranti : La faccio breve: Renzi non può stare in un governo di cui non è il presidente del Consiglio. - saverio01450738 : RT @Libero_official: Il durissimo attacco di #Renzi a #Conte al #Senato: 'Serve un governo più forte, il suo un arrocco personale. E ci ris… - Alise0 : RT @pirata_21: #Renzi elenca tutte le incongruenze politiche di M5S e Conte. Ha ritrovato il foglio che aveva perso quando appoggiò il gove… -