Gabry Ponte in ospedale: operazione al cuore. “Mandate energia positiva” (Di martedì 19 gennaio 2021) Gabry Ponte in ospedale per un’operazione al cuore. L’annuncio del deejay sui social: “Mandatemi tanta energia positiva”. Gabry Ponte, uno dei nomi più importanti della musica italiana, deejay di successo che, con la sua musica, ha fatto ballare e continua a far ballare milioni di persone, con una foto e un lungo post pubblicato su L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 19 gennaio 2021)inper un’al. L’annuncio del deejay sui social: “mi tanta”., uno dei nomi più importanti della musica italiana, deejay di successo che, con la sua musica, ha fatto ballare e continua a far ballare milioni di persone, con una foto e un lungo post pubblicato su L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MediasetTgcom24 : Fan preoccupati per Gabry Ponte: 'Affronterò un'operazione complicata' #gabryponte - infoitcultura : Gabry Ponte ricoverato in ospedale, le sue condizioni - infoitcultura : Gabry Ponte in ospedale per un intervento al cuore - CPettiti : Gabry Ponte in ospedale: “Devo affrontare un’operazione complicata al cuore” - Silviella_ : Gabry ponte deve subire un operazione al cuore e io vedo la fine del mondo sempre più vicina -