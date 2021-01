Incidente a Corsico, marito morto e moglie grave: costituito il pirata, è senza patente (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ieri pomeriggio si è costituito nella caserma dei carabinieri di Corsico un 32enne marocchino che ha dichiarato di essere alla guida della Bmw che ha travolto l’auto su cui ha perso la vita Renato Fabbi di 60 anni ed è rimasta ferita in maniera grave sua moglie, 59enne. L’uomo alla guida dell’auto, che ha provocato td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ieri pomeriggio si ènella caserma dei carabinieri diun 32enne marocchino che ha dichiarato di essere alla guida della Bmw che ha travolto l’auto su cui ha perso la vita Renato Fabbi di 60 anni ed è rimasta ferita in manierasua, 59enne. L’uomo alla guida dell’auto, che ha provocato td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

