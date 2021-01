**Governo: Renzi, 'cresce preoccupazione per maggioranza raccogliticcia'** (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Piano piano, trasmissione dopo trasmissione, giorno dopo giorno, la verità inizia a venire fuori. Si capisce che il Recovery Plan ancora non va. cresce la preoccupazione per una maggioranza raccogliticcia e senza respiro". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Piano piano, trasmissione dopo trasmissione, giorno dopo giorno, la verità inizia a venire fuori. Si capisce che il Recovery Plan ancora non va.laper unae senza respiro". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

