Sanremo, Ricciardi stronca la nave “bolla” di Amadeus: «Un’arma a doppio taglio. Rischiosa» (Di sabato 16 gennaio 2021) Walter Ricciardi stronca l’idea della nave bolla lanciata da Amadeus per il Festival di Sanremo. Per Ricciardi una nave “bolla” che ospiti il pubblico, per altro per cinque sere, è una soluzione che dal punto di vista tecnico-scientifico si presenta come «una cosa un po’ Rischiosa, deve esser fatta col massimo rigore». Il consulente del ministero della Salute ne ha parlato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. Sanremo, Ricciardi: «È Un’arma a doppio taglio» Ricciardi ha quindi spiegato i rischi che l’ipotesi della nave presenta. «Quando tu confini delle persone all’interno di uno spazio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021) Walterl’idea dellalanciata daper il Festival di. Peruna” che ospiti il pubblico, per altro per cinque sere, è una soluzione che dal punto di vista tecnico-scientifico si presenta come «una cosa un po’, deve esser fatta col massimo rigore». Il consulente del ministero della Salute ne ha parlato a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora.: «Èha quindi spiegato i rischi che l’ipotesi dellapresenta. «Quando tu confini delle persone all’interno di uno spazio ...

La kermesse nella morsa delle incognite: ipotesi pubblico sempre più lontana, sul tavolo anche l'idea slittamento della manifestazione

A meno di due mesi dall'inizio del Festival di Sanremo sono sempre più insistenti le voci che vedrebbero confermata la proposta di far

