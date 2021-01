Harry, l’amico smentisce il gossip: «Megxit dolorosa, ma il principe in America è felice» (Di sabato 16 gennaio 2021) «Harry in California è l’ombra di se stesso». Oppure, «in America sente la mancanza dei suoi amici». E ancora, «soffre la pressione di sua moglie Meghan Marke». Da parecchi mesi ormai, testate di tutto il mondo – citando imprecisati insider – raccontano il presunto umore nero del principe inglese negli Stati Uniti. Ma a spazzare via il gossip arrivano le parole di Tom Bradby, giornalista e vero amico dei Sussex. Leggi su vanityfair (Di sabato 16 gennaio 2021) «Harry in California è l’ombra di se stesso». Oppure, «in America sente la mancanza dei suoi amici». E ancora, «soffre la pressione di sua moglie Meghan Marke». Da parecchi mesi ormai, testate di tutto il mondo – citando imprecisati insider – raccontano il presunto umore nero del principe inglese negli Stati Uniti. Ma a spazzare via il gossip arrivano le parole di Tom Bradby, giornalista e vero amico dei Sussex.

melainfabula : RT @juanmyhero: stavo pensando a quanto dolore c’è nella saga di harry potter, i mean, basta ricordarsi di quando harry vide il suo padrino… - felpat0black : RT @juanmyhero: stavo pensando a quanto dolore c’è nella saga di harry potter, i mean, basta ricordarsi di quando harry vide il suo padrino… - juanmyhero : stavo pensando a quanto dolore c’è nella saga di harry potter, i mean, basta ricordarsi di quando harry vide il suo… - silmeggio : okay allora sto facendo un powerpoint su Harry Styles e dopo devo farne un’altro su Louis tomlinson per convertire… - Chiara25127154 : @afool4walls Invece Niall ha detto che 'No Jugement' l'ha scritta per il suo ex migliore amico (ovvero Harry) e che si sentono ancora. -

Ultime Notizie dalla rete : Harry l’amico Andy Warhol & Friends, il maestro della Pop Art e i suoi amici Sky Tg24