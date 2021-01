Cinque anziani trovati morti in una casa di riposo vicino a Roma (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma (ITALPRESS) - Tragedia nella notte in una casa di riposo a Lanuvio, ai Castelli Romani. Una decina di anziani sono stati ritrovati, stamane, in stato di incoscienza e per Cinque di loro non c'è ... Leggi su gazzettadiparma (Di sabato 16 gennaio 2021)(ITALPRESS) - Tragedia nella notte in unadia Lanuvio, ai Castellini. Una decina disono stati ri, stamane, in stato di incoscienza e perdi loro non c'è ...

vincecamaggio : Casa di riposo vicino Roma: cinque anziani deceduti, forse per il monossido di carbonio - nerovingia : Comunque, la notizia più grave del giorno è questa, a pochi chilometri da casa mia. Tragedia a Lanuvio: trovate mo… - nestquotidiano : Cinque anziani trovati morti in una casa di riposo vicino a Roma - IlModeratoreWeb : Cinque anziani trovati morti in una casa di riposo vicino a Roma - - infoitinterno : Dramma a Velletri: cinque anziani trovati morti in una casa di cura -