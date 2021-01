Lontano da casa: anche Rai1 racconta «SanPa» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lontano da casa anche Rai1 racconta «SanPa». Non con i retroscena e le discusse rivelazioni della docu-serie Netflix, ma attraverso le voci di ragazzi e ragazze che hanno avuto e ancora hanno esperienze tragiche con la tossicodipendenza e che hanno intrapreso un percorso di recupero nella comunità fondata da Vincenzo Muccioli. Nel documentario “Lontano da casa“, realizzato da Maria Tilli e in onda in seconda serata a Speciale Tg1 domenica 17 gennaio, verranno presentate le loro storie e il loro cammino di rinascita. Prodotto da Bielle Re con Rai Cinema, il documento racconta senza filtri il tema della tossicodipendenza nelle generazioni più giovani, problema che l’emergenza sanitaria rischia purtroppo di far passare in secondo piano ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 gennaio 2021)da». Non con i retroscena e le discusse rivelazioni della docu-serie Netflix, ma attraverso le voci di ragazzi e ragazze che hanno avuto e ancora hanno esperienze tragiche con la tossicodipendenza e che hanno intrapreso un percorso di recupero nella comunità fondata da Vincenzo Muccioli. Nel documentario “da“, realizzato da Maria Tilli e in onda in seconda serata a Speciale Tg1 domenica 17 gennaio, verranno presentate le loro storie e il loro cammino di rinascita. Prodotto da Bielle Re con Rai Cinema, il documentosenza filtri il tema della tossicodipendenza nelle generazioni più giovani, problema che l’emergenza sanitaria rischia purtroppo di far passare in secondo piano ...

MarcoBernardi81 : RT @Basil_73: Lontano da casa #EnricoPandiani In libreria dal 4 febbraio 2021 @salanieditore #follipergialli Per saperne di più ?? https:… - hailmary80 : È facile per chi sta fuori dire 'sono pagati un fottio di soldi, hanno da mangiare e dormire. Di cosa si lamentano'… - marroccu89 : // Antonio mi ricorda un mio 'amico' inglese che frequentavo tempo fa. Benestante, cocco di mamma e molto comodo.… - recerusse : RT @Basil_73: Lontano da casa #EnricoPandiani In libreria dal 4 febbraio 2021 @salanieditore #follipergialli Per saperne di più ?? https:… - pivacorpifreddi : RT @Basil_73: Lontano da casa #EnricoPandiani In libreria dal 4 febbraio 2021 @salanieditore #follipergialli Per saperne di più ?? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Lontano casa LONTANO DA CASA - Il 17 gennaio all'intento dello Speciale Tg1 CinemaItaliano.Info Lontano da casa: anche Rai1 racconta «SanPa»

Anche Rai1 racconta «SanPa». Non con i retroscena e le discusse rivelazioni della docu-serie Netflix, ma attraverso le voci di ragazzi e ragazze che hanno avuto e ancora hanno esperienze tragiche con ...

Giulia De Lellis, festa extra lusso per i suoi 25 anni: “Aspettando la mezzanotte”

Giulia De Lellis ha festeggiato i suoi 25 anni in compagnia di Carlo Beretta, che per l'occasione le ha organizzato una splendida sorpresa.

Anche Rai1 racconta «SanPa». Non con i retroscena e le discusse rivelazioni della docu-serie Netflix, ma attraverso le voci di ragazzi e ragazze che hanno avuto e ancora hanno esperienze tragiche con ...Giulia De Lellis ha festeggiato i suoi 25 anni in compagnia di Carlo Beretta, che per l'occasione le ha organizzato una splendida sorpresa.