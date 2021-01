Dieci film per rivivere le rivoluzioni del Maghreb (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel 2011 un’ondata di proteste ha stravolto la regione. Le immagini dell’epoca e le riflessioni dei registi raccontano un cambiamento lungo e profondo delle società arabe. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel 2011 un’ondata di proteste ha stravolto la regione. Le immagini dell’epoca e le riflessioni dei registi raccontano un cambiamento lungo e profondo delle società arabe. Leggi

Nel 2011 un’ondata di proteste ha stravolto la regione. Le immagini dell’epoca e le riflessioni dei registi raccontano un cambiamento lungo e profondo delle società arabe. Leggi ...

Cherry, il film: Tom Holland è un veterano di guerra rapinatore

Guarda il trailer del film diretto da Anthony e Joe Russo, che esce su Apple TV+ a marzo e racconta una storia drammatica realmente accaduta ...

