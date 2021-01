“Io | ristoratore bergamasco | potrei aderire alla protesta | aprirei per disperazione”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Laè iniziata a Pesaro, rimbalzata per Bologna e Modena fino a Firenze. Corre veloce su Twitter amplificata dall’hashtag #Ioapro. È già sbarcata in televisione, si è presa la prima pagina di molti quotidiani nazionali ed è stata fatta diventare ancor più virale da alcuni esponenti politici. Ed è arrivata, ovviamente anche a Bergamo. Claudio Giacometti ha 39 anni, una famiglia e un bar-ristorante, Al Chiostro, in centro città. Due mutui, tre dipendenti e un figlio in arrivo tra pochi mesi. L’iniziativa di dissenso dei ristoratori non l’ha lasciato indifferente: “Quando ho letto della#Ioapro – ci spiega – ho pensato che avesse un senso aprire il mio locale non tanto per trasgredire alle regole, roba che non ho mai fatto, ma perché ho bisogno di tornare a incassare dei soldi. Mi servono per andare avanti, per dare da mangiare ...