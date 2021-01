Daimler e Subaru - Tagli alla produzione per carenza di semiconduttori

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Cresce di giorno in giorno il numero dei costruttori automobilistici costretti aare laper la mancanza o i ritardi nelle forniture di. Ora, all'elenco che vede la presenza dei gruppi Volkswagen, Ford, Fiat Chrysler, Honda e Nissan e di diversi fornitori come la Continental e la Bosch, si devono aggiungere anche la, l'Audi e la.Problemi in Germania. Il conglomerato di Stoccarda, secondo la testata tedesca Handelsblatt, avrebbe deciso diare lae ridurre l'orario di lavoro presso la fabbrica di Brema a causa delladi componenti come microcontrollori o microprocessori. Lapotrebbe anche optare per la chiusura dell'impianto per alcuni giorni a partire da ...