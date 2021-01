“Antonella Elia non ha avuto un tumore, chieda scusa!”, sbugiardata da famosa attrice (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continua a far discutere la lite al “Grande Fratello Vip 5” tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Durante la puntata di lunedì sera, 11 gennaio 2021, l’opinionista ha ammesso tra le righe di aver avuto un brutto male. Durante il confronto, fortemente voluto da Signorini, l’ex valletta di Mike Bongiorno, ha dichiarato di aver provato personalmente l’esperienza del tumore. Qualcuno però oggi è pronto a smentirla: si tratta di Benedicta Boccoli, nota showgirl milanese. leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni lascia senza parole i fan su Instagram: l’influencer è furiosa Nel corso dell’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha chiesto un chiarimento tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. A cominciare l’opinionista che ha domandato scusa per le frasi ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continua a far discutere la lite al “Grande Fratello Vip 5” trae Samantha De Grenet. Durante la puntata di lunedì sera, 11 gennaio 2021, l’opinionista ha ammesso tra le righe di averun brutto male. Durante il confronto, fortemente voluto da Signorini, l’ex valletta di Mike Bongiorno, ha dichiarato di aver provato personalmente l’esperienza del. Qualcuno però oggi è pronto a smentirla: si tratta di Benedicta Boccoli, nota showgirl milanese. leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni lascia senza parole i fan su Instagram: l’influencer è furiosa Nel corso dell’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha chiesto un chiarimento trae Samantha De Grenet. A cominciare l’opinionista che ha domandato scusa per le frasi ...

zazoomblog : “Antonella Elia non ha avuto un tumore chieda scusa!” sbugiardata da famosa attrice - #“Antonella #avuto #tumore… - insideprelemi : Buongiorno ragazzi abbiamo bisogno di un grande aiuto potete inviare la chat dove la miss dice gatta in calore a An… - Blusba : - CheDonnait : “Antonella Elia non ha avuto un tumore. Faccia un passo indietro e chieda scusa” #GFVIP - 8antonio8989 : A #mattino5 stanno quasi facendo un over party ad Antonella Elia #gfvip -