'Nessuno noterà mai il tuo dolore': l'ultimo saluto alla mamma morta a soli 28 anni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Nessuno noterà mai il tuo dolore, le tue lacrime o un tuo piccolo grande gesto: però noteranno tutti i tuoi errori'. E' questo il messaggio che si accompagna all'annuncio dell'ultimo saluto della ... Leggi su bresciatoday (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'mai il tuo, le tue lacrime o un tuo piccolo grande gesto: però noteranno tutti i tuoi errori'. E' questo il messaggio che si accompagna all'annuncio dell'della ...

gretsalvi : Un mio amico mi ha chiesto cosa fossero quelle cicatrici sulla braccia, io mi sono paralizzata quasi e lui ha chies… - StefanoFusaro2 : @lulucastadiva semplice basta fare la foto poppe al vento e nessuno non notera nient altro - bema611 : @Twittytwitty17 @giuliaselvaggi2 Non sono un grillino. Grillo non fu condannato per omicidio volontario ma per caus… - aquila1921 : @StaseraItalia Quindi se cade il governo non ci saranno più i ristori? Da quanto fatto finora nessuno noterà la differenza?? - AnchisoLRS : @Madludos Mettiamo il polpo con un parrucchino, nessuno noterà nulla ssh -