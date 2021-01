Diritti tv, il bando della Lega Calcio taglia fuori la Rai. La tv di Stato potrebbe non trasmettere più le partite per i residenti all’estero (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Seguire la propria squadra del cuore, potrebbe diventare più complicato per gli italiani all’estero. Se fino ad ora tutto ciò era possibile grazie al servizio offerto dalla Rai, ora le cose potrebbero cambiare come denunciano i consiglieri Rai, Riccardo Laganà (nella foto) e Rita Borioni. “Il nuovo bando pubblicato dalla Lega Calcio per le stagioni 2021-2024 per la commercializzazione dei Diritti audiovisivi internazionali relativi alle competizioni Campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, esclude uno specifico pacchetto per le Comunità Italiane all’estero, sostituendolo con un generico obbligo, a carico del broadcaster che si aggiudicherà i Diritti, di commentare le partite trasmesse in modalità Ott ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Seguire la propria squadra del cuore,diventare più complicato per gli italiani. Se fino ad ora tutto ciò era possibile grazie al servizio offerto dalla Rai, ora le cosero cambiare come denunciano i consiglieri Rai, Riccardo Laganà (nella foto) e Rita Borioni. “Il nuovopubblicato dallaper le stagioni 2021-2024 per la commercializzazione deiaudiovisivi internazionali relativi alle competizioni Campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, esclude uno specifico pacchetto per le Comunità Italiane, sostituendolo con un generico obbligo, a carico del broadcaster che si aggiudicherà i, di commentare letrasmesse in modalità Ott ...

