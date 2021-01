Snowboard | Aaron March | “Rivincere dopo 10 anni? Ci ho sempre creduto | è una bella soddisfazione”

(Di martedì 12 gennaio 2021)ha vinto il PSL di Bad Gastein, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di. L’azzurro si è imposto sulle nevi austriache ed è tornato sul gradino più alto del podio a distanza dai 11dalla prima e ultima volta (6 marzo 2010 a Mosca). L’altoatesino ha avuto la meglioche la finale contro il russo Dmitry Loginov è stata rivista alla moviola (il suo avversario aveva tagliato il traguardo per primo, ma ha saltato una porta).ha commentato la sua prova attraverso i canali della Fisi: “la qualifica ero arrabbiato perchè non ero riuscito a mostrare ciò che sono capace di fare. Volevo dimostrare a me stesso che riesco a fare meglio e ci sono riuscito. Il feeling era buono con la pista, la vittoria è stata una ...

Torna sul podio l'Italia dello snowboard parallelo al maschile in Coppa del Mondo. Per la seconda volta in stagione centra la top-3 Aaron March. Nel primo appuntamento dell'annata in PSL, in quel di B