Milan-Torino 0-0 | Si va ai calci di rigore | Coppa Italia | Cronaca | Formazioni ufficiali

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)vive all’insegna dell’equilibrio nel primo tempo. Nella ripresa occasione per Leao (para Milinkovic Savic), poi i legni per Dalot e Calabria. Proteste rossonere per un contatto in area su… L'articolo0-0 Si va aidiproviene da MeteoWeek.