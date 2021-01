Covid scuola, Zingaretti (Lazio): “Grazie ai tamponi rapidi individuati 100 studenti positivi in pochi giorni” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il progetto laziale "scuola Sicura" ha permesso alla Regione Lazio di individuare 100 studenti positivi al Covid nel giro di pochi giorni, ha riferito il presidente Nicola Zingaretti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021) Il progetto laziale "Sicura" ha permesso alla Regionedi individuare 100alnel giro di, ha riferito il presidente NicolaL'articolo .

Agenzia_Ansa : #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità'. Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzo… - MediasetTgcom24 : Covid, Azzolina: 'Chiederò ristori formativi per la scuola' #luciaazzolina - restless_waves : RT @Agenzia_Ansa: #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la #Dad:… - mcdallicardillo : RT @Agenzia_Ansa: #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la #Dad:… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Riaprono le scuole, si rialzano i contagi: 229 casi tra gli studenti in Alto Adige. Più di 800 in quarantena Orizzonte Scuola SCUOLA: I GENITORI ‘Sì DAD’ SI ASSOCIANO NEI COMUNI CAMPANI

Gli admin dei Gruppi locali TUTELIAMO I NOSTRI FIGLI SCUOLE CHIUSE sono in perfetta cooperazione e perseguono un percorso comune nel tentativo di ottenere ciò ...

Area Vasta 5, al via lo screening di massa per piccoli comuni

Coinvolte 31 comunità tra il distretto di Ascoli e quello di San Benedetto Nella seconda metà di gennaio 2021 si svolgerà nei Comuni al di sotto dei ventimila abitanti dell’Area Vasta 5 lo screening d ...

Gli admin dei Gruppi locali TUTELIAMO I NOSTRI FIGLI SCUOLE CHIUSE sono in perfetta cooperazione e perseguono un percorso comune nel tentativo di ottenere ciò ...Coinvolte 31 comunità tra il distretto di Ascoli e quello di San Benedetto Nella seconda metà di gennaio 2021 si svolgerà nei Comuni al di sotto dei ventimila abitanti dell’Area Vasta 5 lo screening d ...