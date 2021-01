Covid, 14.242 nuovi contagi e 616 morti. In calo le terapie intensive (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – Sono 14.242 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 141.641 tamponi effettuati, il tasso di positività scende quindi al 10,05% rispetto a ieri, quando con 12.532 casi su 91.656 tamponi effettuati era al 13,6%. I decessi sono 616, mentre ventiquattro ore fa il conto si era fermato a 448. Calano di 6 unità le persone ricoverate in terapia intensiva per coronavirus in Italia: nelle ultime ventiquattro ore sono passate da 2.642 a 2.636, mentre ieri erano aumentate di 27 unità. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Leggi su dire (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – Sono 14.242 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 141.641 tamponi effettuati, il tasso di positività scende quindi al 10,05% rispetto a ieri, quando con 12.532 casi su 91.656 tamponi effettuati era al 13,6%. I decessi sono 616, mentre ventiquattro ore fa il conto si era fermato a 448. Calano di 6 unità le persone ricoverate in terapia intensiva per coronavirus in Italia: nelle ultime ventiquattro ore sono passate da 2.642 a 2.636, mentre ieri erano aumentate di 27 unità. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

TgLa7 : #Covid: oggi 14.242 casi e 616 decessi - VoceGiallorossa : ??COVID-19 - Il bollettino della @DPCgov: +14.242 nuovi contagi #ASRoma #Vocegiallorossa #coronavirus #COVID19 - Asgard_Hydra : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: 14.242 positivi, 616 vittime. I dati del ministero della Salute #ANSA - infoitinterno : Covid Italia, bollettino oggi 12 gennaio 2021: 14.242 contagi e 616 morti. Più casi in Veneto, boom in Sicilia. Tas… - infoitinterno : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 14.242 contagi e 616 morti per Covid: i dati di martedì 12 gennaio -