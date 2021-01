Beppe e Rosario Fiorello: "Nostro padre morì in macchina da solo, ma col sorriso". (Di martedì 12 gennaio 2021) Beppe e Rosario Fiorello hanno dedicato un omaggio commosso al padre, scomparso quando erano entrambi molto giovani. I due hanno intonato insieme “Tu si’ ’na cosa grande”, canzone preferita del genitore, sul palco di “Penso che un sogno così”, adattamento televisivo dello spettacolo teatrale del minore dei fratelli, andato in onda su Rai Uno l?11 gennaio. Nel corso dello show - che ha tenuto sulla prima rete 2.813.000 telespettatori con uno share del 12,29% - Rosario è apparso sul palco indossando la divisa da militare del papà e Beppe ne ha ricordato la morte. Era il 1990 quando Nicola Fiorello è stato trovato senza vita a 58 anni nella sua sua automobile, in un parcheggio, poco dopo essere uscito per acquistare le sigarette, a causa di un infarto. “Carnevale era ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021)hanno dedicato un omaggio commosso al, scomparso quando erano entrambi molto giovani. I due hanno intonato insieme “Tu si’ ’na cosa grande”, canzone preferita del genitore, sul palco di “Penso che un sogno così”, adattamento televisivo dello spettacolo teatrale del minore dei fratelli, andato in onda su Rai Uno l?11 gennaio. Nel corso dello show - che ha tenuto sulla prima rete 2.813.000 telespettatori con uno share del 12,29% -è apparso sul palco indossando la divisa da militare del papà ene ha ricordato la morte. Era il 1990 quando Nicolaè stato trovato senza vita a 58 anni nella sua sua automobile, in un parcheggio, poco dopo essere uscito per acquistare le sigarette, a causa di un infarto. “Carnevale era ...

