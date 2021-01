Beautiful anticipazioni americane | Thomas finge la sua morte

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 12 gennaio 2021) Sarà un vero colpo di scena per Hope nelle puntate, in quantosi presenterà al suo cospetto, mentre lei pensava fosse passato a miglior vita. Ma che cosa è successo davvero? Per capirlo è necessario fare un passo indietro, fino al momento in cui i due stavano discutendo per la custodia di Douglas e lui pretendeva di poterla avere come aveva sempre sognato. Questo nonostante il suo folle comportamento fosse dovuto ad una grave patologia al cervello. Ora vi sveliamo i dettagli di questa vicenda., nuove puntate: il dramma di Hope Hope è convinta di aver uccisoin modo non intenzionale e di questo ne parla a sua madre Brooke. La giovane è disperata e teme le conseguenze per il suo futuro, ma la Logan le dice di non raccontare questa ...