L’uomo in questa foto non è Sergio Mattarella e non è stato arrestato per aver manipolato le elezioni americane (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’11 gennaio 2021 su Twitter è stato pubblicato un post contenente tre fotogrammi che ritraggono un uomo (cerchiato di rosso) con mascherina nera, completo blu e cravatta arancione, mentre viene scortato dalle forze di polizia e dal Segretario di stato americano Mike Pompeo. Le immagini sono accompagnate da un messaggio, scritto dall’autore del tweet Maurizio Gustinicchi – supporter italiano della teoria del complotto nota come QAnon, di lui avevamo parlato qui – che recita: «Arresto avvenuto in India di persona che, sembra, noi italiani abbiamo la sfortuna di conoscere molto bene». Si tratta di una notizia falsa. La notizia del presunto arresto immortalato nella foto ha iniziato a circolare su Twitter e Parler (social network utilizzato dall’estrema destra americana, non più online dall’11 gennaio 2021) il 9 ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 gennaio 2021) L’11 gennaio 2021 su Twitter èpubblicato un post contenente tregrammi che ritraggono un uomo (cerchiato di rosso) con mascherina nera, completo blu e cravatta arancione, mentre viene scortato dalle forze di polizia e dal Segretario diamericano Mike Pompeo. Le immagini sono accompagnate da un messaggio, scritto dall’autore del tweet Maurizio Gustinicchi – supporter italiano della teoria del complotto nota come QAnon, di lui avevamo parlato qui – che recita: «Arresto avvenuto in India di persona che, sembra, noi italiani abbiamo la sfortuna di conoscere molto bene». Si tratta di una notizia falsa. La notizia del presunto arresto immortalato nellaha iniziato a circolare su Twitter e Parler (social network utilizzato dall’estrema destra americana, non più online dall’11 gennaio 2021) il 9 ...

pdnetwork : L'orrore la ferocia la barbarie il razzismo. Questa foto rappresenta tutto questo. Due sostenitori di Trump mimano… - raphaelangellll : Questa si chiama: “libertà d’espressione”. Ma l’uomo è un animale che si adatta, si adatta presto. Pertanto le espr… - gemyp26 : Bella questa citazione l'avevo letta tanto tempo fa è proprio vera...è sempre l'uso che l'uomo ne fa?????? - jackyll92 : Davide: 'Faccio l'uomo e non esco, per rispetto a Chiara. D'istinto non mi piace questa cosa e quindi non vado. Non… - ladyslao : @FabianaLudovica ...le rughe sono il segno che hai lasciato nel tuo passaggio su questa terra...ed é questo che affascina l'uomo... -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo questa Spillover, l’autore Quammen che aveva previsto la pandemia: «Ecco le tre minacce» Corriere della Sera