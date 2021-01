Incitamento all' insurrezione | i Dem presentano il primo articolo di impeachment

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Donald Trump verrà accusato di “all’” verso i suoi sostenitori che il 6 gennaio hanno dato l’assalto al Congresso, nell’unicodiche i democratici presenteranno oggi alla Camera la cui riunione è prevista alle 11, le 17 in Italia. “E facendo questo, il presidente Trump ha gravemente messo a rischio la sicurezza degli Stati Uniti e le istituzioni del governo”, si legge nel testo che è stato anticipato dalla Cnn. Il singoloper la messa in stato d’accusa richiama le ripetute false rivendicazioni di aver vinto le elezioni e il suo discorso incendiario ai fan che poi hanno assaltato il Congresso: “Il presidente ha gravemente messo in pericolo gli Stati Uniti e le istituzioni”, si legge. “Ha minacciato l’integrità del sistema democratico e interferito ...