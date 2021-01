GF VIP | anticipazioni 11 gennaio | Tommaso Zorzi | Dayane Mello e Stefania Orlando a confronto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Questa sera, lunedì 112021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del GF VIP. Stando alle, nel corso dell’appuntamento odierno, Alfonso Signorini tonerà a collegarsi con i concorrenti della Casa, per svelare loro l’esito del televoto settimanale, che porterà all’uscita immediata dal gioco di uno di loro. Il concorrente con la percentuale di voti più bassa dovrà abbandonare tempestivamente la casa è raggiungere lo studio della trasmissione, dove insieme agli opinionisti Pupo e Antonella Elia avrà modo di analizzare il proprio percorso. A rischio eliminazione, al momento, ci sono ben nove Vip. GF VIP news,lunedì 112021: ci sarà una nuova eliminazione Leriguardanti la puntata del GF VIP in programma questa sera lunedì 11 ...