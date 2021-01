Milan, anche Ibrahimovic e Calhanoglu nella lista dei convocati per il Torino (Di sabato 9 gennaio 2021) Sorpresa Milan: c’è anche Zlatan Ibrahimovic nella lista dei convocati per la gara di stasera contro il Torino. Presente anche Calhanoglu, reduce dai problemi alla caviglia, torna Tonali dopo la squalifica. Ancora assenti Bennacer, Saelemaekers, oltre a Rebic e Krunic alle prese con il Covid. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Sorpresa: c’èZlatandeiper la gara di stasera contro il. Presente, reduce dai problemi alla caviglia, torna Tonali dopo la squalifica. Ancora assenti Bennacer, Saelemaekers, oltre a Rebic e Krunic alle prese con il Covid. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La gara LIVE in diretta tv e streaming gratis. MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rafael Leao. Allenatore: Ma ...

Torna in campo il Milan questa sera contro il Torino dopo il KO infrasettimanale ... Per farlo il tecnico meneghino avrà a disposizione anche due grandi ritorni, quello di Calhanoglu, uscito malconcio ...

