Sanremo 2021, svelati i primi due nomi delle vallette al fianco di Amadeus: ecco di chi si tratta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Manca solo poco più di un mese per il ritorno in onda del Festival di Sanremo. Questa sarà senza dubbi un’edizione diversa dalle altre e molto più particolare. Infatti, resta ancora incerta la presenza del pubblico nel teatro dell’Ariston a causa delle misure di anti-contagio. Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile quarantena … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 8 gennaio 2021) Manca solo poco più di un mese per il ritorno in onda del Festival di. Questa sarà senza dubbi un’edizione diversa dalle altre e molto più particolare. Infatti, resta ancora incerta la presenza del pubblico nel teatro dell’Ariston a causamisure di anti-contagio. Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile quarantena … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

RogerSilver20 : RT @CrisciGloria: Sanremo: trovati questa mattina in via Padre Semeria i due cagnolini nella foto - alberghisanremo : Sanremo: January 8, 2021 at 08:02AM Mostly Sunny Oggi! Temperatura MAX: 9 e MINIMA:4 - peppe844 : RT @CrisciGloria: Sanremo: trovati questa mattina in via Padre Semeria i due cagnolini nella foto - LobbaLuisa : RT @CrisciGloria: Sanremo: trovati questa mattina in via Padre Semeria i due cagnolini nella foto - sara_difalco : RT @CrisciGloria: Sanremo: trovati questa mattina in via Padre Semeria i due cagnolini nella foto -