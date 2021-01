Latina | morta infermiera dell’ospedale Goretti | aveva 55 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ancora un lutto all’ospedale “Santa Maria” di: dopo la scomparsa, a seguito di una malattia, dell’40enne Valentina Cavallini, questo pomeriggio è deceduta a causa del Coronavirus un’altra, Lorella Molinari. La donna, che versava in gravi condizioni dopo essere stata contagiata dal Covid-19, era stata trasferita in un nosocomio romano, dove era stata intubata. Questo pomeriggio il peggioramento e il decesso. L’prestato servizio per per un lungo periodo in ospedale, poi recentemente era stata trasferita al poliambulatorio di Largo Celli. In entrambe le strutture la ricordano come una donna piccola esteriormente ma dal grande cuore d’oro. su Il Corriere della Città.