Ambra Angiolini, il doloroso racconto: “Una mattina tutto è crollato”, la confessione (Di venerdì 8 gennaio 2021) La bellissima e talentuosa Ambra Angiolini è un volto amatissimo dal pubblico italiano, il suo doloroso racconto: “Una mattina tutto è crollato”, la confessione. (fonte getty)Originaria di Roma, classe 1977, l’abbiamo ammirata nelle vesti di attrice e conduttrice, ma anche di cantante. Ambra Angiolini possiede uno straordinario talento che ha dimostrato in qualsiasi ruolo o campo si sia cimentata. Dall’esordio appena quindicenne, fino alla vittoria di ambitissimi e celebri premi, come il David di Donatello e il Globo d’oro. Dopo la lunga storia d’amore con Francesco Renga, che l’ha resa madre di due splendidi figli, intraprende nel 2017 una relazione con Massimiliano Allegri. Ambra ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 8 gennaio 2021) La bellissima e talentuosaè un volto amatissimo dal pubblico italiano, il suo: “Una”, la. (fonte getty)Originaria di Roma, classe 1977, l’abbiamo ammirata nelle vesti di attrice e conduttrice, ma anche di cantante.possiede uno straordinario talento che ha dimostrato in qualsiasi ruolo o campo si sia cimentata. Dall’esordio appena quindicenne, fino alla vittoria di ambitissimi e celebri premi, come il David di Donatello e il Globo d’oro. Dopo la lunga storia d’amore con Francesco Renga, che l’ha resa madre di due splendidi figli, intraprende nel 2017 una relazione con Massimiliano Allegri....

darveyfeels_ : @moonflovers mamma mia anche lì quanta bellezza tra Luisa Ranieri, Ambra Angiolini e Anita Caprioli (per la quale ero pazzissima) - montalcinonews : L’Epifania di @m_hunziker, che si improvvisa enologa e durante l'aperitivo degusta il #RossodiMontalcino regalatele… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Le “Brave ragazze” di Rai Movie (canale 24) – Con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Le “Brave ragazze” di Rai Movie (canale 24) – Con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e… - zazoomblog : Ambra Angiolini e Francesco Renga il botta e risposta social fa impazzire i fan: “Il nostro cane” - #Ambra… -