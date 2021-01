Washington, chi è il vichingo che ha guidato l’assalto a Capitol Hill (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gli Stati Uniti sono sotto choc, l’assalto dei sostenitori di Donald Trump a Capitol Hill ha lasciato sul terreno quattro morti, decine di feriti e uno squarcio nelle Istituzioni difficile da ricucire, a guidarlo lo Sciamano di QAnon: ecco chi è il vichingo che ha violato Washington La data del 6 gennaio 2021 passerà, inevitabilmente, alla Storia come il giorno dell’assalto di Washington dell’assalto a Capitol Hill la sede del Governo USA, il luogo dove si trovano l’edificio con cupola del Campidoglio, il Senato, la Camera dei rappresentanti e la Corte Suprema. Il cuore dell’Amministrazione degli Stati Uniti. Il bilancio già istituzionalmente pesantissimo è durissimo anche a livello civile. Quattro ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gli Stati Uniti sono sotto choc,dei sostenitori di Donald Trump aha lasciato sul terreno quattro morti, decine di feriti e uno squarcio nelle Istituzioni difficile da ricucire, a guidarlo lo Sciamano di QAnon: ecco chi è ilche ha violatoLa data del 6 gennaio 2021 passerà, inevitabilmente, alla Storia come il giorno deldidella sede del Governo USA, il luogo dove si trovano l’edificio con cupola del Campidoglio, il Senato, la Camera dei rappresentanti e la Corte Suprema. Il cuore dell’Amministrazione degli Stati Uniti. Il bilancio già istituzionalmente pesantissimo è durissimo anche a livello civile. Quattro ...

