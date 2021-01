John col pene lunghissimo | fa discutere il personaggio di un cartone per bambini video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Unanimato perdai 4 agli otto anni mostra unDillermand, dotato di un. Anzi è proprio quest’ultimo il protagonista del film che andrà in onda sulla tv pubblica danese, DR. Le polemiche sul film di animazione Grazie infatti a questa “dote”Dillermand riesce a fare cose impensabili e presuntamente divertenti secondo i suoi creatori. Ma naturalmente la cosa non è stata apprezzata. E le polemiche non hanno tardato ad arrivare. Il dibattito infuria tra chi considera quello di Dillermand unmaschilista e chi fa notare che non è proprio il caso di intrattenere icon storie di questo tipo. Genitori mobilitati: ritiratelo Già molti genitori si sono mobilitati per chiedere ...