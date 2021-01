Terremoto, nuova scossa di magnitudo 5.3 in Croazia: avvertita a Trieste (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata intorno alle 18 in Croazia non lontano da Petrinja, la località a una cinquantina di km a sud-est di Zagabria rimasta semidistrutta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Unadidi5.3 è stata registrata intorno alle 18 innon lontano da Petrinja, la località a una cinquantina di km a sud-est di Zagabria rimasta semidistrutta ...

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata intorno alle 18 in Croazia non lontano da Petrinja, la località a una cinquantina di km a sud-est di Zagabria rimasta semidistrutta pe ...

TRIESTE, 06 GEN - Una nuova scossa di terremoto è stata registrata in Croazia a poche decine di chilometri di distanza da Zagabria, rilevata anche dai sismografi di Trieste. Nel capoluogo giuliano il ...

