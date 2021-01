Chi l’ha visto sta tornando: anticipazioni e quando rivedremo Federica Sciarelli in tv (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Chi l’ha visto si è preso una pausa per le Festività Natalizie, dalla classica diretta in prima serata che siamo abituati a vedere nel palinsesto del mercoledì di Rai Tre. Il programma condotto da Federica Sciarelli, però, sta tornando. La trasmissione improntata sulla ricerca di persone scomparse e su misteri che risultano essere irrisolti è pronta a tornare in prime time anche in questo anno solare. Da mercoledì 13 gennaio 2021, infatti, sarà protagonista della fascia serata della terza rete della tv di Stato. Chi l’ha visto, stagione 2021: ecco alcuni argomenti che tratterà la Sciarelli e come interagire da casa Secondo le anticipazioni che sono state riportate anche sul sito ‘superguidatv.it’, la giornalista romana all’interno del ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Chisi è preso una pausa per le Festività Natalizie, dalla classica diretta in prima serata che siamo abituati a vedere nel palinsesto del mercoledì di Rai Tre. Il programma condotto da, però, sta. La trasmissione improntata sulla ricerca di persone scomparse e su misteri che risultano essere irrisolti è pronta a tornare in prime time anche in questo anno solare. Da mercoledì 13 gennaio 2021, infatti, sarà protagonista della fascia serata della terza rete della tv di Stato. Chi, stagione 2021: ecco alcuni argomenti che tratterà lae come interagire da casa Secondo leche sono state riportate anche sul sito ‘superguidatv.it’, la giornalista romana all’interno del ...

