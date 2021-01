Ritorno a scuola, le nuove regole: controlli rigidi e ore più corte per evitare i contagi (Di martedì 5 gennaio 2021) Riapriranno l’11 gennaio e non più il 7 le scuole superiori. E’ questo quello che ha deciso nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri. Tra non poche polemiche e tanti dubbi, finalmente c’è una data ufficiale per il Ritorno in classe di migliaia e migliaia di studenti che, da tempo, sono alle prese con le lezioni a distanza. A Roma, come spiega Il Messaggero, si starebbe pensando di istituire ore didattiche da 50 minuti: il 60% dei ragazzi potrebbe entrare in classe alle ore 8, il 40% alle 10. Sono queste le ipotesi sul tavolo presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi. Leggi anche: Quando parla Conte in diretta tv? La nuova conferenza il 5 o 6 gennaio 2021: dove vederla, novità e colori Regioni Ma c’è di più: capolinea e bus metro saranno sorvegliati speciali. Sotto controllo autobus e metro, da sempre presi d’assalto. Sono, ormai, note a tutti le immagini dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) Riapriranno l’11 gennaio e non più il 7 le scuole superiori. E’ questo quello che ha deciso nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri. Tra non poche polemiche e tanti dubbi, finalmente c’è una data ufficiale per ilin classe di migliaia e migliaia di studenti che, da tempo, sono alle prese con le lezioni a distanza. A Roma, come spiega Il Messaggero, si starebbe pensando di istituire ore didattiche da 50 minuti: il 60% dei ragazzi potrebbe entrare in classe alle ore 8, il 40% alle 10. Sono queste le ipotesi sul tavolo presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi. Leggi anche: Quando parla Conte in diretta tv? La nuova conferenza il 5 o 6 gennaio 2021: dove vederla, novità e colori Regioni Ma c’è di più: capolinea e bus metro saranno sorvegliati speciali. Sotto controllo autobus e metro, da sempre presi d’assalto. Sono, ormai, note a tutti le immagini dei ...

